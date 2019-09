नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार की हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवकुमार से और पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था. अदालत ने ईडी से कहा कि उसे पहले शिवकुमार की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही उनसे पूछताछ करनी चाहिए.

Congress leader DK Shivakumar sent to Enforcement Directorate custody till September 17 by a Delhi court in a money laundering case. pic.twitter.com/oMZW9QJMXA

— ANI (@ANI) September 13, 2019