DMDK अध्यक्ष विजयकांत का अंतिम संस्कार आज, सार्वजनिक श्रद्धांजलि आइलैंड ग्राउंड में जारी

डीएमडीके अध्यक्ष और अभिनेता विजयकांत के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए आइलैंड ग्राउंड, अन्ना सलाई लाया गया है. आज सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार्थिव शरीर यहीं रखा जाएगा. बाद में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कोयम्बेडु कार्यालय ले जाया जाएगा.

सार्वजनिक श्रद्धांजलि के दौरान का वीडियो-

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: DMDK President and Actor Vijayakanth’s mortal remains brought to Island ground, Anna Salai for public homage.

The mortal remains will be kept here today from 6 am to 1 pm. Later, the mortal remains would be taken to back Koyambedu office for the… pic.twitter.com/uMcp1bKhD9

