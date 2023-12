DMK एमपी ने हिंदी बेल्ट के प्रदेशों को 'गौमूत्र राज्य' कहकर विवाद खड़ा किया, अब मांगी माफी

नई दिल्ली: लोकसभा में द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) के एक सदस्य ने आज मंगलवार को हिंदी पट्टी के राज्यों को ‘गौमूत्र राज्य’ कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि बीजेपी (BJP) केवल इन्हीं राज्यों में चुनाव जीत सकती है, दक्षिण भारत में नहीं. विवाद बढ़ने के बाद अब माफ़ी मांगी है.

डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार (DMK MP DNV Senthilkumar S) एस ने एक ट्वीट में कहा, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल भ्रामक तरीके से किया है.’ किसी भी इरादे से उस शब्द का उपयोग नहीं करते हुए, गलत अर्थ देने के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं.

इस बीच डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार एस के विवादित बयान के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आए हैं.

डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार एस ने अपनी ‘गौमूत्र’ टिप्पणी पर कहा, “मैंने सदन के अंदर कुछ बयान दिया था. उस समय गृह मंत्री और भाजपा सदस्य वहां थे. मैंने पहले भी अपने संसद भाषणों में इसका इस्तेमाल किया है.” यह कोई विवादास्पद बयान नहीं था. यदि यह किसी को टच है तो मैं अगली बार इसका उपयोग करने से बचने का प्रयास करूंगा. मैं यह बताने के लिए कुछ अन्य शब्दों का उपयोग करूंगा कि भाजपा कहां वोट पाने में मजबूत है.

भाजपा के नेताओं ने द्रमुक पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि क्या वह उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपने सहयोगी दल के अपमानजनक बयानों से सहमत हैं. लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के डीएनवी सेंथिलकुमार ने कहा, इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि भाजपा की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं. हाल में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को जीत मिली है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है.

#WATCH | DMK MP DNV Senthilkumar S on his ‘Gaumutra’ remark, “I made some statement inside the House. At the time Home Minister & BJP members were there at that time. I have used this before in my Parliament speeches. It was not a controversial statement. If it touches somebody I… pic.twitter.com/bUUbQ0O7fY

— ANI (@ANI) December 5, 2023