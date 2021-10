Tamil Nadu News Update: तमिलनाडु की कुड्डालोर लोकसभा सीट से डीएम सांसद (DMK MP) टीआरवीएस रमेश ने हत्‍या के आरोप के चलते आज सोमवार को सुबह पनरुती की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. बता दें कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम सांसद (DMK MP) टीआरवीएस रमेश (TRVS Ramesh) पर काजू इकाई के एक कर्मचारी की हत्या का आरोप लगा है.Also Read - Rajasthan: लव अफेयर को लेकर युवक की पीट-पीटकर हत्या के केस में 4 लोग अरेस्‍ट

हत्‍या के इस मामले में इस मामले में एस रमेश के सहायक समेत पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

Cuddalore | DMK leader & Cuddalore MP TRVS Ramesh surrendered before a court in Panruti, earlier today. He was booked in connection with the murder of a worker in a cashew processing unit owned by him#TamilNadu pic.twitter.com/gziOI0MbQH

— ANI (@ANI) October 11, 2021