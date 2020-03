चेन्नई: द्रमुक के वरिष्ठ नेता के. अनबझगन का शनिवार को यहां निधन हो गया. वह 97 वर्ष के थे. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) प्रमुख एम. के. स्टालिन ने बताया कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और दिवंगत नेता एम करुणानिधि के करीबी मित्र अनबझगन उम्र संबंधी बीमारियों के कारण पिछले कुछ वक्त से ठीक नहीं थे और उनकी तबीयत बिगड़ने पर 24 फरवरी को उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया. नौ बार के विधायक रहे अनबझगन 43 वर्षों तक पार्टी के महासचिव रहे. बीमारी के कारण वह कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे.

Tamil Nadu: Superstar Rajinikanth paid tribute to DMK General Secretary K. Anbazhagan, who passed away in Chennai earlier today. https://t.co/TuWdVLw8SW pic.twitter.com/sbbCzNCi5i

— ANI (@ANI) March 7, 2020