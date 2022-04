नई दिल्ली: डीएमके (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने दिल्ली में अपनी पार्टी के नए कार्यालय ‘अन्ना-कलैगनार अरिवलयम’ का उद्घाटन किया. इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) भी मौजूद रहीं. तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी डीएमके अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाना चाहती है. डीएमके ने दिल्ली में पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर डीएमके प्रमुख ने बीजेपी-कांग्रेस सहित कई दलों के नेताओं को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भारतीय मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे. एम के स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल व अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था.Also Read - कांग्रेस संगठन में बदलाव की तैयारी में जुटी सोनिया गांधी, कई राज्यों के प्रभारियों पर गिरेगी गाज, होगी नई नियुक्तियां

गौरतलब है कि सीएम स्टालिन के पिता और तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री के करुणानिधि ने एनडीए और यूपीए, दोनों के साथ गठबंधन किया था. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त डीएमके एनडीए केंद्र सरकार में शामिल रहा था. अब पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का हिस्सा है, लेकिन अब स्टालिन पार्टी का क्षेत्रीय दल तक सीमित नहीं रखना चाहते. इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

DMK chief and Tamil Nadu CM MK Stalin arrives for the inauguration of his party’s new office ‘Anna-Kalaignar Arivalayam’, in Delhi pic.twitter.com/h0Q1hwX9Jg

— ANI (@ANI) April 2, 2022