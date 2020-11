नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और दीपावली के दिन मेट्रों में सफर करना चाहते हैं या आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो यह खबर केवल आपके ही लिए है. क्योंकि दिल्ली मेट्रों द्वारा एक सूचना जारी की गई है. दिल्ली मेट्रों ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस सूचना को जारी किया है. Also Read - #Gold: धनतेरस से पहले यहां खरीदें सबसे सस्ता और खरा सोना, टैक्स रिटर्न और लॉकर की नहीं होगा झंझट

दल्ली मेंट्रों ने ट्वी करते हुए बताया कि दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शनिवार 14 नवंबर को दिल्ली मेट्रों की सभी रूटों पर अंतिम मेट्रो सेवा रात 10 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी. ऐसे में जिन यात्रियों को मेट्रों से सफर करना है उन्हें इसी समय सीमा के अंदर यात्रा करना होगा.

Public Service Announcement

On account of Diwali, the last Metro train service on 14th November will start at 10PM from terminal stations of all Metro Lines.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) November 13, 2020