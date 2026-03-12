By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भारत के पास तेल का सीक्रेट खजाना! जमीन के नीचे गुफाओं में रखा है करोड़ों बैरल क्रूड, जानिये कब होता है इस्तेमाल
India Secret Oil Caves: मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल आपूर्ति पर खतरे के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनी हुई है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या भारत के पास सच में तेल का कोई सीक्रेट खजाना है.
India Secret Crude Oil Caves: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है, लेकिन भारत ने संभावित तेल संकट से बचने के लिए पहले से ही कई रणनीतिक कदम उठा रखे हैं. दुनिया के कई देशों में जहां फ्यूल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, वहीं भारत बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है.
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. आंकड़ों के अनुसार देश अपनी लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरत विदेशों से पूरी करता है. इसके अलावा LPG और LNG की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी आयात पर निर्भर है. ऐसे में मध्य पूर्व में युद्ध या समुद्री मार्गों में रुकावट जैसी स्थितियां भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं.
हालांकि, सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमिगत रणनीतिक तेल भंडार (Underground Strategic Oil Reserves) जो आपात स्थिति में देश की मदद कर सकते हैं.
भारत की गुप्त तेल गुफाएं
भारत ने तीन अहम जगहों पर अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज सुविधाएं तैयार की हैं. इनमें विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर शामिल हैं. इन गुफाओं में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल सुरक्षित रखा जा सकता है. इन रणनीतिक भंडारों का संचालन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड करता है. इन सुविधाओं की कुल क्षमता करीब 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी लगभग 4 करोड़ बैरल कच्चा तेल रखने की है. ये मात्रा देश की लगभग 10 दिनों की जरूरत पूरी कर सकती है.
इन गुफाओं में तेल भंडारण का एक बड़ा फायदा ये है कि ये प्राकृतिक आपदाओं, बाहरी हमलों या ड्रोन हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रहती हैं. इसके अलावा इनका इस्तेमाल भी कम होता है और आग या तेल रिसाव का खतरा भी कम रहता है.
कितने दिन चल सकता है देश
भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) के मुताबिक देश के पास फिलहाल लगभग 25 दिनों के कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है. पेट्रोल और डीजल के भंडार भी करीब 25 दिनों तक चल सकते हैं, जबकि एलपीजी की उपलब्धता लगभग 25 से 30 दिनों तक बनी रह सकती है. हालांकि एलएनजी, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से काम में होता है, उसके मुकाबले कम है और ये लगभग 10 दिनों तक ही चल सकती है.
40 देशों से तेल खरीदा
भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में बढ़ाने पर भी खास ध्यान दिया है. सरकार ने अब तेल आयात के स्रोतों को बढ़ाकर करीब 40 देशों तक पहुंचा दिया है. इन देशों में यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के कई राष्ट्र शामिल हैं. इसका बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब भारत के लगभग 70 प्रतिशत तेल आयात ऐसे समुद्री मार्गों से आते हैं जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) पर निर्भर नहीं हैं. पहले ये आंकड़ा लगभग 50 से 55 प्रतिशत के आसपास था.
रूस से तेल खरीद भी बनी सहारा
रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना भी भारत के लिए अहम साबित हुआ है. अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दे दी है. इसके बाद भारत ने करीब 30 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया है.
