नई दिल्ली: अगर आप पैन कार्ड धारक हैं तो आपको 31 मार्च 2020 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी-भरकम रकम के रूप में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

आयकर विभाग ने एक ताजा नोटिफिकेशन में कहा कि जो लोग निर्धारित समय सीमा से पहले अपने व्यक्तिगत खाता संख्या को 12 अंकों के बायोमेट्रिक आधार नंबर के साथ लिंक नहीं करते हैं, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग करने वालों पर 10, 000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत, अमान्य या इनऑपरेटिव पैन कार्ड का उपयोग करने वालों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. मूल्यांकन अधिकारी ऐसे लोगों पर सीधा जुर्माना लगा सकता है.

निष्क्रिय पैन कार्ड फिर से कैसे मान्य होंगे?

जैसे ही व्यक्ति अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करता है, इनऑपरेटिव पैन कार्ड फिर से वैध और ऑपरेटिव बन जाएगा.

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर क्या होगा?

पैन कार्ड, जो 31 मार्च के बाद आधार से लिंक नहीं है, वित्तीय लेनदेन करने के लिए मान्य नहीं होगा और जुर्माना लग सकता है. हालांकि, यह अभी भी गैर-टैक्स उद्देश्यों के लिए आईडी प्रूफ के रूप में उपयोग किया जा सकता है. पैन कार्ड उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख रूप से वित्तीय लेनदेन करते हैं जैसे घर खरीदना या बेचना, निवेश करना या बैंक खाता खोलना. जिन लोगों के पास पैन नहीं है, उन्हें टीडीएस की उच्च दरों का सामना करना पड़ सकता है और वित्तीय लेनदेन करने से रोक दिया जा सकता है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

आप अपने पैन कार्ड को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर या निर्धारित प्रारूप में 567678 या 56161 पर एसएमएस करके लिंक कर सकते हैं. पैन को आधार से लिंक करने का तरीका जानने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Click here to know how to link PAN with Aadhaar पर क्लिक करें.

क्या है पृष्ठभूमि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 फरवरी 2020 को एक अधिसूचना में कहा कि सभी स्थायी खाता संख्या (PAN) 31 मार्च 2020 तक आधार के साथ लिंक नहीं हैं, समय सीमा के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा पूर्व में कई बार बढ़ाई गई थी. हालांकि, CBDT ने अब कहा है कि दोनों कार्ड लिंक करने के लिए 31 मार्च अंतिम समय सीमा होगी और उसके लिए आगे कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी.