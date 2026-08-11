क्या आपका प्रभु राम में विश्वास है... राम मंदिर के सीईओ उम्मीदवारों से पूछे जा रहे कौन से सवाल?

Ram Mandir: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बाद नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की कोशिश हो रही है. मंगलवार को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के पहले फुल-टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के पद के लिए इंटरव्यू लिए गए. इसमें कुल 8 उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए गए. इससे पहले 5,200 आवेदकों में से ये डेढ़ दर्जन उम्मीदवार चुने गए हैं.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी 18 उम्मीदवार पहले ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ. मंगलवार को सिर्फ आठ उम्मीदवारों का आमने-सामने इंटरव्यू हुआ, जिनमें चार पूर्व IAS अधिकारी भी शामिल थे. उन्हें अयोध्या में इंटरव्यू से पहले 34 पॉइंट वाला एक डिटेल्ड गूगल फ़ॉर्म भरना था.
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि उम्मीदवारों से कई तरह के सवाल पूछे गए. जैसे, क्या आपका प्रभु श्रीराम में भरोसा है. ज्यादातर सवाल उनके धार्मिक रीति-रिवाज, खान-पान की आदतें और राम मंदिर के लिए उनका विजन. उनके काम के अनुभव, परिवार और हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों के बारे में भी पूछा गया. इंटरव्यू देने वालों से उनकी लीडरशिप क्षमता और धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी सवाल पूछे गए. हर उम्मीदवार का इंटरव्यू लगभग एक या दो घंटे तक चला.
फुल-टाइम CEO नियुक्त करने का फ़ैसला डोनेशन में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद लिया गया. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि ट्रस्ट के पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय समेत तीन अधिकारियों ने अपने पद छोड़ दिए हैं.
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