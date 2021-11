SpiceJet vs Cock brand before Diwali: प्रदूषण (Pollution) को लेकर हर कोई अपनी-अपनी ओर से कुछ न कुछ करना चाहता है. पटाखा इंडस्ट्री भी इसको लेकर चिंतित है, यही वजह है कि ग्रीन पटाखा का कॉन्सेप्ट सामने आया है. लेकिन पटाखों पर बैन से इस इंडस्ट्री पर बचे रहने का (Survival) संकट है. हर तरफ लोग पटाखा न जलाने का संदेश दे रहे हैं. एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) ने देश के कई एयरपोर्ट्स के बैगेज स्क्रीनिंग काउंटर पर No Cracker Diwali के बैनर टांग दिए हैं. इन बैनर्स को लेकर Cock ब्रांड नाम से पटाखा बनाने वाली कंपनी ने स्पाइसजेट को जोरदार जवाब दिया है. Cock ब्रांड से पटाखा बनाने वाली श्री कलिश्वरी फायरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पर्यावरण को लेकर स्पाइसजेट के पाखंड की पोल खोली है.Also Read - Diwali 2021: हरियाणा ने दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया बैन, Online भी नहीं मिलेंगे Firecrackers

पटाखा कंपनी ने स्पाइसजेट को पर्यावरण की चिंता दर्शाने वाले उसके विज्ञापन के बहाने जबरदस्त जवाब दिया है. पटाखा कंपनी ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में स्पाइसजेट से पूछा है कि क्या उनके विमान प्रदूषण मुक्त (Pollution Free) हैं? क्या उनके विमान व्हाइट या ग्रीन पेट्रोल पर चलते हैं?

पटाखा कंपनी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर स्पाइसजेट के बैनर की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'क्या आपके पास प्रदूषण मुक्त विमान हैं? क्या आप अपने विमानों में व्हाइट पेट्रोल या ग्रीन पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? हमारे आतिशबाजी उद्योग के बारे में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप क्यों नहीं अपना बिजनेस बंद कर देते, क्यों नहीं अपने विमानों को कूड़ेदान में डाल देते, फिर हमें ज्ञान दें.'

पटाखा कंपनी ने अपने इस फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा में प्रति व्यक्ति किलोमीटर 285 ग्राम Co2 उत्सर्जन होता है, जबकि रेल यात्रा में सिर्फ 14 ग्राम का Co2 उत्सर्जन ही होता है. क्या हम ऐसे बैनर आपके दफ्तरों के सामने लगा दें? अपने प्रमोशन के लिए दूसरे उद्योगों को बर्बाद न करें.’

ज्ञात हो कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाले सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाजत दी है.