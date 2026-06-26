सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने काट दी गलत नस, पूछने पर कहा 'अल्लाह की मर्जी'

दिल्ली की महिला ने सर्जरी में मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया. डॉक्टर के जवाब और पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला.

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wrong nerve surgery (Image: AI )

दिल्ली की महिला ने डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाया.

गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान गलत नस काटने का दावा.

महिला ने डॉक्टर से गलती की वजह पूछी.

डॉक्टर ने कथित तौर पर कहा, “यह अल्लाह की मर्जी है.”

दिल्ली की रहने वाली नूर सबा ने एक डॉक्टर पर मेडिकल लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने गलती से गलत नस काट दी. महिला का दावा है कि जब उन्होंने डॉक्टर से इस गलती की वजह पूछी तो जवाब मिला, “यह अल्लाह की मर्जी है.” महिला का कहना है कि इस जवाब ने उन्हें और उनके परिवार को हैरान कर दिया. फिलहाल यह आरोप महिला की शिकायत पर आधारित हैं और मामले की जांच की जा रही है.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत

रिपोर्ट के मुताबिक, नूर सबा की 17 फरवरी 2026 को गाजियाबाद के लोनी स्थित एक नर्सिंग होम में गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी. ऑपरेशन के करीब दो हफ्ते बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी. उन्हें पेट में दिक्कत और पीलिया की शिकायत हुई. वह दोबारा उसी अस्पताल पहुंचीं, जहां उन्हें भर्ती भी किया गया. महिला का आरोप है कि अस्पताल उनकी परेशानी की सही वजह नहीं बता पाया. इसके बाद उन्होंने दूसरे अस्पताल में इलाज कराने का फैसला किया.

दूसरे अस्पताल में सामने आई नई बात

महिला का दावा है कि दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि पहली सर्जरी के दौरान एक नस कट गई थी. इसी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी और उन्हें पीलिया हो गया. इसके बाद उनकी दूसरी सर्जरी की गई, जिससे उनकी हालत में सुधार आया. नूर सबा का आरोप है कि जब वह इस मामले में जवाब मांगने पहली अस्पताल पहुंचीं तो डॉक्टर और अस्पताल के लोगों ने गलती मानने के बजाय इसे “अल्लाह की मर्जी” बताया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को ₹500 से ₹1,000 देकर खत्म करने की बात कही गई.

शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई

महिला ने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की. इसके बाद मामला सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) तक पहुंचा. शिकायत के आधार पर डॉक्टर से जवाब मांगा गया. दूसरी ओर डॉक्टर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है. महिला अब इस मामले में मुआवजे की मांग कर रही हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया

इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर आने के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कुछ लोगों ने मेडिकल लापरवाही के मामलों में कड़ी जांच और दोषियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही. वहीं कुछ यूजर्स ने डॉक्टर के कथित बयान पर भी सवाल उठाए. हालांकि, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए पूरे मामले की सच्चाई आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी.