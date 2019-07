गुड़गांव: देश की राजधानी दिल्‍ली से लगे हरियाणा के गुड़गांव में एक पीएचडी होल्‍डर ने अपने दो बच्‍चों और पत्‍नी की हत्‍या करने के बाद स्‍वयं सुसाइड कर लिया. उसने सुसाइड नोट में इस हत्‍याकांड और आत्‍महत्‍या के पीछे किसी कारण का जिक्र नहीं किया बल्‍कि लिखा है- सबको खत्‍म कर दिया. घटनास्थल से मिले इस सुसाइड नोट में उसने लिखा है, ” वह अपने परिवार को संभालने में सक्षम नहीं है.”

पुलिस ने सोमवार को बताया कि गुरुग्राम सेक्टर 49 में उप्पल साउथएंड में अपने फ्लैट में 55 वर्ष के एक पीएचडी धारक ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली.

पुलिस के मुताबिक, घटना रविवार रात को हुई. स्थानीय लोगों ने सोमवार को पुलिस को इस मामले की सूचना दी, जब उन्होंने सुबह से परिवार को बाहर निकलते नहीं देखा. पुलिस ने परिवार के सभी चार सदस्यों को फर्श पर मृत पाया.

4 members of a family were found dead in their house in Uppal Southend area of Gurugram, today. Police say,’A note has been found from one Prakash Singh’s pocket, note states ‘I’m ending everybody’s life & no one is responsible for it.’ Investigation is on in the case. #Haryana pic.twitter.com/wpxFTaHxOU

