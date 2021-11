Goat Milk for Dengue: दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित देश के कई इलाकों में इन दिनों डेंगू (Dengue) का प्रकोप चरम पर है. पिछले लगभग एक महीने के दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई है. डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ज्यादातर मरीज एक समय के बाद ठीक होकर अपने-अपने घरों की ओर लौट भी रहे हैं. लेकिन हम सबके घरों में, आस-पड़ोस में, रिश्तेदारी में भी तो कई कथित डॉक्टर, वैद्य और हकीम होते हैं, जो डेंगू का इलाज बताते रहते हैं. इनमें से कोई आपको पपीते के पत्तों का रस (Papaya Leaf juice for Dengue) पीने को कहेगा तो कोई बकरी के दूध (Goat Milk for Dengue Patients) का इंतेजाम करने को और कोई कीवी फल (Kiwi Fruit for Dengue) खाने का भी सुझाव देगा. इस लेख में हम बात करेंगे बकरी के दूध की और प्लेटलेट्स बढ़ने (How to Increase Platelets in Dengue) के बीच के कनेक्शन की.Also Read - Dengue in Delhi: दिल्ली में डेंगू का आतंक, अब तक रिकॉर्ड तोड़ 5277 मामलों की पुष्टि हुई; जानिए क्या हैं इसके लक्षण

Dengue के कितने मामले आए सामने

सोमवार 15 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस साल दिल्ली में डेंगू के 5277 मामले सामने आ चुके थे. इससे पहले के सिर्फ एक हफ्ते में ही ढाई हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे. रिपोर्ट के अनुसार 9 लोगों की मौत भी हो चुकी थी. एनसीआर (NCR) के अन्य इलाकों गुरुग्राम (Gurugram), नोएडा (Noida), फरीदाबाद (Faridabad), गाजियाबाद (Ghaziabad) से भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पिछले सालों से तुलना करें तो दिल्ली में साल 2020 में 1072 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2019 में 2036, 2018 में 2798, 2017 में 4726 और 2016 में 4431 मामलों की पुष्टि हुई थी. 2016 और 2017 में डेंगू के कारण दिल्ली में 10-10 मौतें हुई थीं. वहीं 2018, 2019 और 2020 में 4, 2 और 1 मौत हुई और इस वर्ष अब तक 9 मृत्यु दर्ज हुई हैं.

Dengue होने पर क्या होता है

किड ओ केयर के एमडी-पिडियाट्रिक डॉ. अनुराग के अनुसार डेंगू होने पर प्लेटलेट्स पर दो तरफा असर पड़ता है. पहला तो जहां प्लेटलेट्स बनती हैं यानी बोन मैरो में. डेंगू होने पर बोन मैरो में प्लेटलेट्स के बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है. डेंगू में प्लेटलेट्स पर दूसरा असर इसके सर्कुलेशन के दौरान पड़ता है. प्लेटलेट्स के सर्कुलेशन पर असर का मतलब है जो प्लेटलेट्स खून के साथ आपके पूरे शरीर में घूम रहे हैं उन पर भी यह वायरस अटैक करता है. सर्कुलेशन में जो प्लेटलेट्स हैं उन पर भी यह दो तरह का प्रभाव पड़ता है. पहला तो यह कि यह यह वायरस प्लेटलेट्स को जकड़ लेता है और उन्हें तोड़ देता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं. इसके अलावा शरीर की स्वभाविक प्रतिक्रिया के तहत वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं. लेकिन कई बार यह ऑटो एंटीबॉडी बनाता है, जिसके कारण यह अपने ही सेल्स को बाहरी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते है. ऐसे में ऑटो एंटीबॉडी के कारण भी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं. जब शरीर में यह सब एक साथ होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि प्लेटलेट्स तेजी से गिरेंगे ही.

Platelets कब गिरते हैं

डॉ. अनुराग ने बताया कि तीसरे से चौथे दिन के बीच प्लेटलेट्स गिरते हैं. उन्होंने बताया कि आमतौर पर चौथे दिन प्लेटलेट्स अपने निचले स्तर पर होते हैं. उन्होंने बताया कि यह आपकी इम्यूनिटी पर निर्भर करता है कि आपके प्लेटलेट्स कितने नीचे तक गिरेंगे. उन्होंने बताया कई मरीज तो ऐसे होते हैं, जिनको डेंगू होता है, लेकिन उनके प्लेटलेट्स कम नहीं होता, उनको ब्रेक-बोन फीवर होता है, बहुत तेज बुखार होता है, आंखों में दर्द होता है, चकत्ते, और खुजली के साथ ही सिरदर्द और उल्टी भी होती है. पेट दर्द और मितली की समस्या भी होती है, इसके बावजूद उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरते. कुल मिलाकर बात यह है कि वायरस की अपनी क्षमता और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर यह निर्भर करता है कि आपका प्लेटलेट्स स्तर कितना गिरेगा.

Platelets बढ़ाने के लिए बकरी का दूध

बताया जा रहा है कि बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं. ऐसे में आप क्या करते हैं, अगर आपके घर में कोई डेंगू का मरीज है तो फिर आप दोगुने और दसगुने दाम पर भी बकरी के दूध का जुगाड़ कर लेते हैं. फिर जैसे ही आप बकरी का एक लीटर दूध अपने मरीज को देते हैं, उसके दूसरे ही दिन उसके प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से 20-25 हजार से बढ़कर 70-80 हजार तक पहुंच जाती है. ऐसे में आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो बकरी के दूध के चमत्कार का गुणगान करेंगे. ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि बकरी के दूध में क्या-क्या तत्व होते हैं?

बकरी के दूध का Composition

बकरी के दूध में फैट की मात्रा 3.8 ग्राम होती है, जो कि गाय के दूध में 3.6 और इंसान के दूध में 4 ग्राम होती है. प्रोटीन की बात की जाए तो बकरी के दूध में यह 3.5 ग्राम होती है, जबकि गाय के दूध में 3.3 ग्राम और इंसानी दूध में 1. 2 ग्राम ही होती है. लैक्टोज (कार्बोहाइड्रेट) बकरी के दूध में 4.1 ग्राम, गाय के दूध में 4.6 और इंसान के दूध में 6.9 ग्राम होता है. बकरी के दूध में 70 कैलोरी मिलती हैं, जबकि गाय के दूध में 69 और इंसानी दूध में 68 कैलोरी होती हैं. टोटल सॉलिड की बात करें तो बकरी के दूध में यह 12.2, गाय और इंसान के दूध में 12.3 ग्राम होता है. बकरी के दूध में विटामिन सी 2 फीसद, कैल्शियम 13 फीसद, विटामिन डी 12 फीसद, कोबालामिन 1 फीसद, मैग्नीशियम 3 फीसद मिलता है, जबकि आयरन और विटामिन बी6 बकरी के दूध में बिल्कुल भी नहीं होता. बता दें कि यह पूरी गणना 1 लीटर दूध पर की गई है.

तो क्या बकरी का दूध पीने से बढ़ते हैं Platelets

प्लेटलेट्स गिरने की पूरी कहानी और बकरी के दूध का कंपोजिशन आपने समझ लिया है. अब प्रश्न आता है कि क्या बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं? आप अपने मन की शांति के लिए, घर के नीम-हकीमों और पड़ोसियों का मन रखने के लिए बकरी का दूध पी सकते हैं, लेकिन इसका प्लेटलेट्स बढ़ने से कोई संबंध नहीं है. यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है डॉक्टर अनुराग का. उन्होंने बताया, ‘जिस रात बकरी का दूध पीने से अगले दिन आपके प्लेटलेट्स बढ़े, अगर उस रात आपने बकरी का दूध नहीं भी पिया होता तब भी आपके प्लेटलेट्स बढ़ते ही. यह एक आम बात है कि एक स्तर पर प्लेटलेट्स के गिरने के बाद वह फिर से बढ़ेंगे. आपके प्लेटलेट्स को तो बढ़ना ही था, फिर चाहे आप बकरी का दूध पिएं या नहीं पिएं. कुछ लोगों का कहना है कि बकरी का दूध डेंगू में फायदेमंद होता है, यो ये बात बिल्कुल सही है. इसका कारण यह है कि बकरी के दूध में वाटर कंटेट ज्यादा होता है, जिसके कारण यह पचाने में आसान होता है. इसे पीने से उल्टी नहीं होती, पेट दर्द नहीं होता और पचने के बाद इससे खून की मात्रा भी बढ़ती है. डेंगू के दौरान नसें कमजोर हो जाती हैं इंट्रावास्कुल फ्लूइड लीक होने लगता है. इसके आकरण पूरे शरीर में सूजन होने लगती है. फेफड़ों में पानी भरने लगता है. बकरी का दूध इंट्रा वास्कुलर वॉल्यूम को बनाए रखता है. तो कुल मिलाकर बात यह है कि बकरी के दूध के प्लेटलेट्स तो नहीं बढ़ते, लेकिन इससे फायदा जरूर होता है.’

बता दें कि डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं. डेंगू व चिकनगुनिया के मच्छर ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं. हालांकि, जमा पानी के 50 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी हो सकती है.

डॉ. अनुराग ने साल 2009 में अपनी एमडी-पीडियाट्रिक की डिग्री कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज (मनिपाल यूनिवर्सिटी) से ली है. वह तीन साल तक दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में सीनियर रेजिडेंट रहे हैं. बता दें कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटिड, चाचा नेहरू अस्पताल नवजात बच्चों से लेकर बढ़ते बच्चों और 18 साल की उम्र तक के युवाओं को विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है.