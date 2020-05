नई दिल्‍ली: देश में 25 मार्च से कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडॉउन के चौथे चरण में अब ठीक दो माह बाद 25 मई से देश में उड़ानों की आंशिक शुरुआत कर दी जाएगी. सिविल एविएशन मंत्री ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि 25 मई से घरेलू नागरिक उड्डयन परिचालनों में एक अंशकालिक तरीके से सिफारिश की जाएगी. Also Read - 25 मई से शुरू होंगी घरेलू हवाई सेवाएं, एयरपोर्ट्स को दिशा-निर्देश जारी: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा कि 25 मई से घरेलू नागरिक उड्डयन परिचालनों में एक अंशकालिक तरीके से सिफारिश की जाएगी. सभी एयरपोर्ट्स और एयर कॅरियरर्स को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है. एसओपी यात्री मूवमेंट के लिए भी अलग से मंत्रालय की ओर से जारी किया जा रहा है.

Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from 25 May. All airports & air carriers are being informed to be ready for operations from 25 May. SOPs for passenger movement also being separately issued by Ministry: Civil Aviation Minister pic.twitter.com/7RzHxJLfCF

— ANI (@ANI) May 20, 2020