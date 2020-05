Domestic Flight Booking/Air India/Air Asia/Indigo: लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घरेलू उड़ानें शुरू हों. पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि 19 मई से कई उड़ानें शुरू हो सकती हैं. इसके मद्देनजर कपंनियों ने कई अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. Also Read - Coronavirus Trump Wants to Ban China: बेहद गुस्से में ट्रंप, चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी

देश में लॉकडाउन के बाद वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर शुरू होने पर चालक दल के सदस्यों की पोशाक में बदलाव होगा. वे गाउन, मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) पहनेंगे.

उद्योग के सूत्रों ने बताया कि इंडिगो, एअर इंडिया, विस्तार और एयर एशिया जैसी एयरलाइनों ने चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उनकी नई पोशाक का निर्णय किया है, क्योंकि वे उड़ान के दौरान मुसाफिरों के करीबी संपर्क में आते हैं.

फिलीपीन एयर एशिया ने 27 अप्रैल को अपने चालक दल के सदस्यों के लिए जिस पोशाक का अनावरण किया था, यह उसी तरह की होगी. इस लाल रंग के पूरे शरीर को ढकने वाले सूट में एक फेस शील्ड (चेहरे पर लगाने वाला शीशा) और एक मास्क होगा.

सूत्र ने बताया कि एयर एशिया इंडिया के चालक दल के सदस्यों के लिए पीपीई पोशाक में फेस शील्ड, मास्क, गाउन, एप्रन और दस्ताने होंगे, जबकि विस्तारा के चालक दल के सदस्यों के लिए लैप गाउन, मास्क और फेस शील्ड होगा.

अन्य एयरलाइनों की पोशाक भी कुछ इसी तरह की होगी.

बता दें भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन है और सभी वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन बंद है.

