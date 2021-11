These 2 Services Will Be Back On Domestic Flights: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे काफी हद तक कम हो गया है. रोजाना सामने आने वाले मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है. कोरोना के मामले में कमी आने के बाद सरकार की तरफ से धीरे धीरे सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इसी क्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को सभी घरेलू उड़ानों में भोजन परोसने की इजाजत दे दी.Also Read - भारत में ड्रोन ऑपरेशन के नियम आसान हुए, PM मोदी ने कहा- ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत

इसके साथ-साथ उड़ान के दौरान यात्रियों के लिए पत्रिका और पठन सामग्री को भी फिर से मुहैया कराने की अनुमति दी गई है. बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी. Also Read - Modi Cabinet Reshuffle: उड्डयन मंत्रालय छोड़ अब धर्मेंद्र प्रधान की जगह हरदीप सिंह पुरी संभालेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय

मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश में कहा, ‘घरेलू क्षेत्रों में यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइन सफर के दौरान भोजन परोस सकती हैं. इसके लिए अवधि सीमा का प्रतिबंध नहीं है.’ Also Read - Kolkata-Delhi Flight News: कोलकाता-दिल्ली के बीच सीधी दैनिक उड़ान को बंगाल सरकार की मंजूरी...

आदेश में यह भी कहा गया कि मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में यात्रियों के लिए पत्रिका और पठन सामग्री को फिर से मुहैया कराने की अनुमति दे दी है. मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन से कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया.

(इनपुट: भाषा)