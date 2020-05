Domestic Flights Ticket Bookings: देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी. इसके लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं. इन नियमों का पालन करते हुए ही सफर किया जा सकेगा. Also Read - Domestic Flights Ticket Bookings: 25 मई से घरेलू उड़ानें, ये एयरलाइन कंपनियां बेच रहीं टिकट

It shall be verified by the Central Industrial Security Force/Airport staff at the entry gate. However, Aarogya Setu is not mandatory for children below the age of 14 years: Airports Authority of India (AAI) https://t.co/4X1GGDipDx — ANI (@ANI) May 21, 2020

All food and beverage (F&B) and retail outlets to be opened with #COVID19 precautions. Take-away to be encouraged to prevent crowding. Promote digital payments, self-ordering booths at F&B and retails outlets: Airports Authority of India (AAI) SOP to its Airports — ANI (@ANI) May 21, 2020

इन नियमों में आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता शामिल है. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच देश में 25 मार्च से सभी व्यावसायिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं.