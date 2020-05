Domestic Flights Start In India: देश में 25 मई यानी आज से घरेलू उड़ानों का परिचालन शुरू कर दिया गया है. दिल्ली समेत देश भर के एयरपोर्ट्स से सोमवार तड़के ही तस्वीरें आने लगी हैं. Also Read - आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में आज से शुरू होंगी घरेलू यात्री उड़ानें, राज्यों के अलग-अलग नियम

इन तस्वीरों में एयरपोर्ट पर रिटेल दुकानें खुली दिखीं. लोग बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर दिखे. कड़े नियमों का पालन करते कर्मचारी दिखे. गौरतलब है कि घरेलू उड़ानों में यात्रा के लिए कई नए नियम सरकार ने बनाए हैं. Also Read - अब मुंबई से भी शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, महाराष्ट्र सरकार ने हर रोज 25 उड़ानों को दी इजाजत

देखें- Also Read - Air India Updates: 25 मई से इन शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी एयर इंडिया की एलायंस एयर, रोजाना 57 विमान भरेंगे उड़ान

Passengers arrive at Lucknow Airport to board their respective flights, as domestic flight operations have resumed from today. pic.twitter.com/41lKp4qOhi — ANI UP (@ANINewsUP) May 25, 2020

Delhi: Passengers screened using a thermometer gun before boarding Vistara – Delhi to Bhubaneswar (Odisha) flight, scheduled to depart from IGI Airport, Terminal-3 at 6:50 am today. pic.twitter.com/WcAe44VBi8 — ANI (@ANI) May 25, 2020

Delhi: Food & beverage (F&B) and retail outlets open at Indira Gandhi International (IGI) Airport, Terminal-3 as domestic flight operations have resumed from today. pic.twitter.com/2ijyFEL7Xy — ANI (@ANI) May 25, 2020

Delhi: Flight attendants arrive at Indira Gandhi International (IGI) Airport, Terminal-3 as domestic flight operations have resumed from today. Amandeep Kaur, a flight attendant says, “We are a little worried but work comes first. We will get PPE kits from the airline”. pic.twitter.com/BxeaRrzvqh — ANI (@ANI) May 25, 2020

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा घरेलू उड़ानों को फिर से आरंभ किए जाने के बाद उड़ान के नियम भी जारी किए गए हैं. इन नियमों में कहा गया है कि केवल वेब चेक इन मान्य होगा. एयरपोर्ट पर दो घंटे पहले पहुंचना होगा.

विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में सरकार द्वारा निर्धारित किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का पालन करना होगा. चेक-इन में केवल एक ही बैग ले जाने की इजाजत होगी.