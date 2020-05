Domestic Flights Ticket Bookings: देश में 25 मई से शुरू हो रहीं घरेलू उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है. एयर इंडिया ने भी आज से टिकट बुक करने आरंभ कर दिए हैं. Also Read - Delhi Metro Start Date Timings: 200 स्पेशल ट्रेन, घरेलू उड़ानों के बाद अब चलेगी दिल्ली मेट्रो!

एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि अगले तीन माह तक प्रति सप्ताह 8,428 उड़ानें भरी जाएंगी. ये क्रम 25 मई से 25 अगस्त तक चलेगा.

देखें- Also Read - Domestic Flights New Rules: 25 मई से लागू होंगे एयर ट्रैवल के ये नए नियम, पढ़कर ही सफर करें...

We have started bookings for domestic flights: Air India

Indian airlines to operate a total of 8,428 flights each week for the next three months from May 25 to August 25, after Central Government announced the resumption of domestic flights, amid #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/8tDGKfinjI

— ANI (@ANI) May 22, 2020