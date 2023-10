नए संसद भवन में आने वाली पहली विदेशी मेहमान बनी, डोमिनिकन उपराष्ट्रपति Raquel Pena

नई दिल्ली: डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज (Raquel Pena Rodriguez) भारत (Bharat) के नए संसद भवन (Parliament House) में प्रवेश करने वाली पहली विदेशी मेहमान बन गई हैं. भारत यात्रा पर आईं डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना का देश के नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) ने स्वागत किया. लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर भी की बात की. भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच पर्यटन क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई और इसके साथ-साथ स्पीकर बिरला ने पेना को उनके देश में होने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी. ये इत्तेफाक ही है कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य, दोनों ही देशों में मई 2024 में ही आम चुनाव होना है.

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है, ‘ संबंधों को आगे बढ़ाते हुए ! डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति @RaquelPenaVice का गर्मजोशी से स्वागत, क्योंकि वह अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली आ रही हैं.

देखें पोस्ट :

Furthering 🇮🇳-🇩🇴 ties!

A warm welcome to VP @RaquelPenaVice of the Dominican Republic, as she arrives in New Delhi on her first-ever visit to India. pic.twitter.com/rbW2WCOuov

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 3, 2023