Dominos Data Hack: पिज्जा आउटलेट कंपनी डोमिनोज के 10 लाख से अधिक ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और 18 करोड़ ग्राहकों का डेटा लीक हो चुका है. इन ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पर साइबर अटैक किया गया है. इजरायल के साइबर टेक्नोलॉजी इंटेलीजेंज फर्म हडसन रॉक के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एलोन गैल ने एक ट्वीट किया. इस ट्वीट के मुताबिक डोमिनोज का 13 टेराबाइट डेटा लीक किया गया है. हैकर्स द्वारा दावा किया गया है कि यह जानकारी उन्हें 18 करोड़ ग्राहकों द्वारा किए गए ऑर्डर से मिली है. Also Read - Cyber Attack: साइबर हमलों के लिए रिटेल और हेल्थकेयर क्षेत्रों को किया जा रहा सबसे अधिक टारगेट

ट्वीट के मुताबिक साइबर अटैक में हैकर्स को ग्राहकों के फोन नंबर से लेकर पेमेंट आईडी और क्रेडिट कार्ड की जानकारी तक मिली है. बता दें कि जिन लोगों ने डोमिनोज ऐप की मदद से कुछ बुकिंग किया था उनके भी डेटा को लीक किया गया है. ऐलोन गैल ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि हैकर्स द्वारा हैक किए गए डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है. इस डेटा के ऐवज में हैकर्स ने लगभग 4 करोड़ रुपये की मांग की है. हालांकि अबतक डोमिनोज इंडिया की तरफ से इस बाबत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. Also Read - How to withdraw money without ATM Card: बिना डेबिट-क्रेडिट कार्ड के एटीएम से कैसे निकालें पैसे, जानें- यहां

गौरतलब है कि इससे पहले फेसबुक डेटा लीक मामला सामने आया था, इस दौरान 52 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक बात सामने आई थी. वहीं बीते दिनों लिंक्डइन, जीमेल इत्यादि कई मशहूर कंपनियों के सर्वर से डेटा लीक की बात सामने आई थी. अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में कहा जाता है कि भविष्य में डेटा ही सबसे कीमती पूंजी होगी और युद्ध भी इस डेटा को लेकर होंगे लेकिन वर्चुअल तरीके से ना कि हथियारों के दम पर.