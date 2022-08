Dominos Pizza Viral Video: पिज्जा के दीवानों की कमी नहीं है. पिज्जा का नाम सुनते ही बच्चों के साथ-साथ बड़ों के मुंह भी पानी आ जाता है. पिज्जा की दीवाने घर-घर में मौजूद हैं. बात अगर डोमिनोज पिज्जा की हो तो फिर क्या ही कहा जाए. लेकिन इन दिनों डोमिनोज पिज्जा स्टोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Today Viral Video) हो रहा है, जिसपर लोगों ने जमकर नाराजगी दिखाई है. यह वीडियो बेंगलुरु के एक डोमिनोज स्टोर का है.Also Read - Dominos pizza apologises for human testicles in found on pizza । जानिए कहां डॉमिनोस ने पिज्‍जा के साथ डिलीवर कर दिया इंसान का प्राइवेट पार्ट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो (Domino’s Viral Video) में देखा जा सकता है कि पिज्जा बनाने के लिए आटे को सानकर (Pizza Dough) एक ट्रेन में रखा गया है और उसके ऊपर टॉयलेट ब्रश और पोछे टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी को ग्राहकों सहित तमाम लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

ट्विटर यूजर्स साहिल कर्णनी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘इस तरह डोमिनोज हमें ताजा पिज्जा परोसता है! बहुत घृणित. जगह: बेंगलुरु.’ उन्होंने दावा किया कि यह तस्वीर बेंगलुरु शहर के होसा रोड पर स्थित आउटलेट की है. इस मामले पर कंपनी की तरफ से भी बयान जारी कर सफाई दी गई है.

We adhere to stringent world-class protocols for ensuring the highest standards of hygiene and food safety. We have zero tolerance for violations of these operating standards. The incident brought to our notice will be thoroughly investigated and basis the findings, (1/2)

