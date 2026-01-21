Hindi India Hindi

Trump on PM Modi: 'भारत के साथ बड़ा सौदा करेंगे...', ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ में कहा- Fantastic Leader

Trump on PM Modi: Davos 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ मजबूत व्यापार समझौते की संभावना पर भरोसा जताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की.

Donald Trump Praises PM Modi: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की बैठक के दौरान Davos में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने भारत के साथ मजबूत व्यापार समझौते को लेकर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें ‘Fantastic Leader’ बताया. भारतीय मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘Will have a great deal with India,’ जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर नई उम्मीद जगी है.

ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति गहरा सम्मान है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी वह कई मौकों पर पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा कर चुके हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं एक बार फिर तेज होने के संकेत दे रही हैं.

दोनों देशों के बीच तनाव भी देखने को मिले

हालांकि, बीते समय में भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव भी देखने को मिला है. अगस्त में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया था, जो दुनिया में सबसे ऊंची दरों में से एक थी. ये फैसला रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लिया गया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत रुक गई थी और कई मुद्दे अनसुलझे रह गए थे.

इसके बावजूद, दोनों देश लगातार संपर्क में बने हुए हैं. भारत सरकार के अनुसार, भारत और अमेरिका फरवरी पिछले साल से व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और कई मौकों पर डील के करीब भी पहुंचे हैं. हाल ही में भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और व्यापार को लेकर अगली बातचीत भी तय की गई है.

बाजार और रणनीतिक साझेदार

भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने का वादा किया है. वहीं, अमेरिका भारत को एक बड़े उपभोक्ता बाजार और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हाल ही में हुई फोन बातचीत में भी व्यापार के अलावा महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहयोग और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई. दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को भी द्विपक्षीय रिश्तों का अहम हिस्सा बताया है. भारत-अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी करते हुए अधिकारियों ने कहा कि ‘वास्तविक मित्र असहमति के बावजूद अपने मतभेद सुलझा लेते हैं.’ ट्रंप का Davos में दिया गया बयान इसी सोच को दर्शाता है.

कुल मिलाकर, Davos से आया ट्रंप का यह संदेश साफ करता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश जारी है. अगर आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौता होता है, तो यह न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा.