'डील फाइनल, रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, टैरिफ घटेंगे...', मोदी और व्यापार समझौते पर क्या है ट्रंप का पूरा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता तय हो गया है. उनके अनुसार, भारत रूसी तेल की खरीद रोकेगा, अमेरिकी उत्पादों की खरीद बढ़ाएग. यहां पढ़ें उन्हें अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा.

Published: February 2, 2026 11:08 PM IST
Donald Trump Post: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भारत-अमेरिका के बीच बड़े व्यापारिक समझौते की घोषणा की है. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत के बाद दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति से जुड़े अहम मुद्दों पर सहमति बनाई है. ट्रंप के मुताबिक, ये समझौता न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर डालेगा.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें भारत का ‘शक्तिशाली और सम्मानित नेता’ बताया. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार के साथ-साथ रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई. ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है और इसके बदले अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से ज्यादा ऊर्जा संसाधन खरीदेगा.

कम हुआ टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, इस कदम से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी सम्मान के चलते अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से भारत के लिए टैरिफ में कटौती करने का फैसला किया है. इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा.

ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार में टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. इसके अलावा भारत ने ‘बाय अमेरिकन’ नीति के तहत अमेरिका से बड़े पैमाने पर खरीदारी का वादा किया है. ट्रंप के अनुसार, भारत 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य वस्तुएं खरीदेगा.

अपने बयान में ट्रंप ने भारत-अमेरिका रिश्तों को ‘अद्भुत’ बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी. उन्होंने खुद और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे नेता बताया ‘जो काम करके दिखाते हैं.’ ये पोस्ट ऐसे समय आई है जब भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं और दोनों देशों के बीच टैरिफ तथा बाजार पहुंच को लेकर मतभेद सामने आए थे.

