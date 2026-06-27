डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रुबियो ने दी जानकारी, जानिये ट्रेड डील समेत किन मुद्दों पर होगी बातचीत!

भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2027 की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं.

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जानिए कब आएंगे ट्रंप (image- IANS)

मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि ट्रंप 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं.

G7 सम्मेलन में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी.

हैदराबाद में एक सड़क का नाम ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ रखा गया है.

भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

मोदी-ट्रंप मुलाकात, ‘डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू’ और बड़े व्यापार समझौते की चर्चा के बीच ट्रंप के संभावित भारत दौरे ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर नई उत्सुकता बढ़ा दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2027 की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं. यह ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और वे एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं. रुबियो ने भारत को अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. Rubio और Trump प्रशासन व्यापार तनावों को कम करने तथा Quad सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले, जहां ट्रंप ने भविष्य में भारत आने का वादा किया था.

“डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू”

हैदराबाद में बढ़ते रिश्तों का जश्न मनाया गया, जहाँ तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से सटी एक सड़क का नाम आधिकारिक तौर पर “डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू” रखा. ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह भारत में यह सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं.

चल रही व्यापार वार्ता

अमेरिका और भारत एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसके आगामी राष्ट्रपति दौरे का मुख्य केंद्र होने की उम्मीद है.

व्यापार वार्ता: दोनों देश फरवरी 2026 के अंतरिम व्यापार समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भारत ने 5 वर्षों में $500 बिलियन अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई. US ने भारत पर टैरिफ घटाए (25% से 18%)। पूर्ण Bilateral Trade Agreement (BTA) पर काम जारी है, जिसे ट्रंप के संभावित 2027 दौरे का केंद्र बनाया जा सकता है.

देखें ट्रंप की पोस्ट-

ट्रंप ने Truth Social पर आभार जताते हुए कहा कि वे इस तरह सम्मानित होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, यह Hyderabad-IT और US साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है.

राष्ट्रपति के पिछले दौरे

अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की पहली राजकीय यात्रा फरवरी 2020 में हुई थी. इस ऐतिहासिक यात्रा में अहमदाबाद में एक भव्य स्वागत और विशाल “नमस्ते ट्रंप” रैली शामिल थी.

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