'चांद हमारा है...', डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, अमेरिकी झंडे के साथ शेयर की तस्वीर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में चांद को अमेरिका का बताया और स्पेस फोर्स की नई यूनिफॉर्म पेश की. इसी बीच व्हाइट हाउस ने उनका AI वीडियो जारी किया, जिसमें वे ग्रीन लालटेन की ताकत से दुश्मनों को रोकते नजर आए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/donald-trump-moon-claim-space-force-uniform-green-lantern-ai-video-8518596/ Copy

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. इस बार मामला किसी झील या इलाके का नाम बदलने से आगे बढ़कर सीधे चांद तक पहुंच गया. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चांद की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘The Moon is ours’ यानी ‘चांद हमारा है.’ तस्वीर में चांद के पीछे पृथ्वी दिखाई दे रही थी और उसके साथ अमेरिकी झंडा भी लगाया गया था.

ट्रंप के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. हालांकि, चांद पर किसी देश के स्वामित्व का दावा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के मौजूदा ढांचे से जुड़ा जटिल मुद्दा है. इसलिए ट्रंप का यह बयान राजनीतिक और सोशल मीडिया चर्चा का विषय बन गया.

चांद वाले दावे के साथ ही ट्रंप ने अमेरिका की स्पेस फोर्स की नई सर्विस ड्रेस यूनिफॉर्म की डिजाइन भी शेयर की. नई यूनिफॉर्म का रंग मुख्य रूप से ग्रे और ब्लैक रखा गया है. इसमें चारकोल रंग की कॉलर्ड जैकेट, पैंट, ब्लैक बेल्ट, काले बूट और मैचिंग कैप शामिल हैं.

नई ड्रेस को स्पेस फोर्स के उन सैनिकों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र की सुरक्षा और संचालन से जोड़ा जाता है. इसके डिजाइन को स्टारशिप ट्रूपर्स से प्रेरित बताया गया है, जबकि आधुनिक जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं. पोस्ट में इसे ‘Guardians of the Space Domain’ यानी अंतरिक्ष क्षेत्र के रक्षकों के लिए आधुनिक वर्दी के तौर पर पेश किया गया.

ट्रंप को पॉवर रिंग पहने दिखाया गया

लेकिन ट्रंप से जुड़ा सबसे ज्यादा वायरल कंटेंट शायद उनका AI वीडियो रहा. व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में ट्रंप को एक चमकदार हरे रंग की पॉवर रिंग पहने दिखाया गया. इसके बाद उनके हाथ से ग्रीन लालटेन जैसी हरी रोशनी निकलती नजर आती है.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil’s might beware my power… Green Lantern’s light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

वीडियो में इस काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल अलग-अलग दृश्यों में किया गया. एक दृश्य में हरी रोशनी को इमिग्रेशन रोकने के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे हिस्से में ट्रंप एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर खड़े नजर आए. उनके सामने ‘American Manufacturing’ लिखा हुआ औद्योगिक इलाका दिखाई देता है. व्हाइट हाउस ने वीडियो के साथ ग्रीन लालटेन के मशहूर oath की शैली में संदेश भी लिखा. इसमें ग्रीन लालटेन लाइट का जिक्र करते हुए बुराई को खत्म करने और शक्ति का इस्तेमाल करने वाला संदेश दिया गया.

स्पेस फॉर्स की यूनिफॉर्म भी सोशल मीडिया पर मजाक और आलोचना का विषय बनी. कुछ यूजर्स ने इसकी तुलना साइंस से जुड़ी फिल्मों के किरदारों से की, तो कुछ ने डिजाइन को बेहद अजीब बताया. कई प्रतिक्रियाओं में ट्रंप के चांद वाले बयान पर भी व्यंग्य किया गया. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इन पोस्ट को अमेरिका की मौजूदा राजनीतिक बहसों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया. वहीं, अन्य लोगों ने इसे ट्रंप की सोशल मीडिया शैली और उनके समर्थकों के लिए बनाए जा रहे राजनीतिक-सांस्कृतिक कंटेंट का हिस्सा माना.