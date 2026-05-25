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'भारत मुझ पर पूरी तरह से...', PM मोदी की जमकर तारीफ कर ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानें क्या कुछ कहा

Donald Trump on PM Modi: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना करीबी दोस्त बताया.

Donald Trump on PM Modi: भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्चुअली शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि उन्हें भारत से बेहद लगाव है और पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं.

अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा, ‘मैं भारत से प्यार करता हूं. प्रधानमंत्री मोदी शानदार नेता हैं और मेरे दोस्त हैं. भारत मुझ पर 100 प्रतिशत भरोसा कर सकता है.’ उनके इस बयान को भारत-अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है.

भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं. वह क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने रुबियो की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि मार्को रुबियो अमेरिका के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से एक साबित होंगे.

इस कार्यक्रम में भारत-अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले. भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर तेजी से काम चल रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों में इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों देश लंबे समय से कई अहम व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं. इसमें टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा जैसे सेक्टर शामिल हैं. अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ आर्थिक संबंध और ज्यादा मजबूत हों, जबकि भारत भी अमेरिकी निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है.

ट्रंप का बयान सिर्फ एक औपचारिक संदेश नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है. अमेरिका में चुनावी माहौल के बीच ट्रंप लगातार वैश्विक साझेदारियों पर फोकस कर रहे हैं. भारत को लेकर उनका सकारात्मक रुख ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में और गहरे हो सकते हैं. भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ी है. रक्षा समझौते, इंडो-पैसिफिक रणनीति, क्वाड सहयोग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती भागीदारी ने दोनों देशों को एक-दूसरे के और करीब ला दिया है.

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