अहमदाबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को शहर की यात्रा के मद्देनजर यहां के साबरमती आश्रम में तैयारियां जोर शोर पर हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है. गुजरात सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप सोमवार को अहमदाबाद हवाईअड्डे से एक रोड शो में हिस्सा लेंगे. दोनों नेता बाद में यहां के मोटेरा स्थित नवनिर्मित स्टेडियम में ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि साबरमती आश्रम में तैयारियां चल रही हैं. यह स्थान महात्मा गांधी से संबंधित है. हालांकि अब भी वे अमेरिकी राष्ट्रपति की इस स्थान की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

Gujarat: A group of 15 students of Sabarmati Gurukulam, in Ahmedabad, practice Mallakhamba ahead of the arrival of US President Donald Trump & First Lady Melania Trump in the city. The group will be one of the performers during the roadshow of the US President tomorrow. pic.twitter.com/BHYMCkhWfa

