नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच के सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने सहित रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, व्यापार, ऊर्जा, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ”हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इससे हमारे वैश्विक सामरिक संबंध और मजबूत होंगे.” उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच वार्ता समग्र होगी और इसमें रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, व्यापार, ऊर्जा, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और अन्य द्विपक्षीय मामलों सहित हमारी रणनीतिक भागीदारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी.

रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेता साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या मोदी-ट्रंप की बातचीत में सीमापार आतंकवाद का विषय भी आ सकता है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ पुलवामा हमले के बाद भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद रोधी सहयोग दिखाई दिया है. दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी क्षेत्र में काफी सहयोग है.’’

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को चिह्नित करने में भी अमेरिका से काफी सहयोग मिला. अमेरिका के साथ भारत अच्छा व्यवहार नहीं करता संबंधी ट्रंप के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस संदर्भ में यह दिया गया है, उसे समझना महत्वपूर्ण है.

Raveesh Kumar, MEA: The ‘Namaste Trump’ event is being organised by the Donald Trump Nagrik Abhinandan Samiti. The Samiti is taking all decisions on whom to invite. pic.twitter.com/v0qxiHFWHL

