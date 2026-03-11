  • Hindi
'घबराकर बुकिंग न करें, टेंशन की कोई बात नहीं...', LPG पर मची अफरा-तफरी के बीच सरकार ने दी राहत भरी खबर

LPG Crisis: सरकार सबकी सुरक्षा के लिहाज से लगातार निगरानी कर रही है. 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने गल्फ देशों के कई नेताओं से बातचीत की है.

LPG Crisis: रसोई गैस के लिए मची अफरातफरी के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार (11 मार्च 2026) को बड़ी राहत का ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच LPG की 100 फीसदी घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करेगी. बता दें कि ईरान-इजरायल जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से भारी एनर्जी संकट पैदा हो गया है. मंगलवार (10 मार्च) को, भारत ने नैचुरल और कुकिंग गैस पर कड़े कंट्रोल का आदेश दिया था.

केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए मिनिमम गैप 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया. पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर बात करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक इंटर-मिनिस्ट्रियल पैनल ने कहा, ‘गलत जानकारी की वजह से जमाखोरी और पैनिक बुकिंग हो रही है. घबराकर बुकिंग की कोई जरूरत नहीं है.’

