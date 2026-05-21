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घबराएं नहीं... देश में पेट्रोल-डीजल के भंडार और LPG सप्लाई पर केंद्र सरकार ने दिया अहम अपडेट
महाराष्ट्र के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर (ऑयल इंडस्ट्री) मिहिर जोशी ने बताया कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति की स्थिति स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है.
देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से लोगों में अस्थिरता की भावना है. लेकिन देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है. यह जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से गुरुवार को दी गई है. कई पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन न देने या सीमित मात्रा में देने पर सरकारी सूत्रों ने आगे बताया कि ऐसे पेट्रोल पंप्स पर सीमाओं को हटाने को लेकर कार्य किया जा रहा है.
कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की अचानक मांग
कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन की अचानक मांग बढ़ने पर सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं. इसमें पहला कारण फसल कटाई का मौसम होना है, जिसके चलते डीजल की मांग बढ़ जाती है. दूसरा निजी ईंधन कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें चार्ज करना है, जिससे ग्राहक सरकारी कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. इसकी वजह संस्थागत/कमर्शियल ईंधन से उपभोक्ताओं का शिफ्ट होना है, जिसकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप तय की जाती हैं, जो कि अभी 20 रुपए प्रति लीटर तक अधिक हैं.
रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ रही है
सरकार ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में कोई कमी नहीं की है. सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के डायरेक्टर फाइनेंस वीआरके गुप्ता ने बुधवार को कहा था कि मध्य पूर्व संकट के बीच कंपनी रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ रही है और मौजूद समय में कंपनी के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 41 प्रतिशत पहुंच गई है, जो कि वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च) में 31 प्रतिशत थी.
मीडिया से बातचीत में गुप्ता ने बताया कि मध्य पूर्व में तनाव के चलते कंपनी ने विविध स्रोतों विशेषकर रूस से कच्चे तेल की खरीद को बढ़ाया है. इससे पहले वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2025) में कंपनी के आयात बास्केट में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत थी.
घबराकर ईंधन की खरीदारी नहीं करने की अपील
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लोगों से घबराकर ईंधन की अनावश्यक खरीदारी नहीं करने की अपील की है. कंपनियों ने यह भी कहा कि ईंधन उपलब्धता से जुड़ी सही और प्रमाणित जानकारी के लिए केवल कंपनियों या सरकारी एजेंसियों की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध
तेल कंपनियों के अनुसार, पूरी सप्लाई चेन में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए लगातार आपूर्ति की जा रही है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की सप्लाई भी सामान्य रूप से जारी है और राज्यभर में डिलीवरी सुचारु रूप से हो रही है. (इनपुट एजेंसी)
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