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ममता बनर्जी को एक ही दिन में दो झटके! पार्टी सिंबल गंवाने के बाद नंदीग्राम उपचुनाव के उम्मीदवार ने भी नाम लिया वापस

Nandigram Bypoll: संचिता प्रधान के नामांकन वापस लेने के बाद अब इस सीट पर ममता बनर्जी के गुट का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है. नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 18, 2026, 7:03 PM IST
ममता बनर्जी गुट को बड़ा झटका लगा है.
ममता बनर्जी गुट को बड़ा झटका लगा है.

Nandigram Bypoll: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को शुक्रवार को (सितंबर, 18, 2026) दोहरा झटका लगा है. पार्टी सिंबल गंवाने के बाद ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान (डे) ने नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया. उनके नामांकन वापस लेने के बाद अब इस सीट पर ममता बनर्जी के गुट का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है. नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है. संचिता प्रधान के नामांकन वापस लेने के कुछ ही समय बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी. उन्होंने असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, ‘हम नंदीग्राम और असम में कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं. हम यह देश के व्यापक हित में कर रहे हैं.’

चुनाव आयोग ने वापस लिया चुनाव चिन्ह

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने TMC के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी का नाम और पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह वापस ले लिया है. आयोग ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया है. वहीं, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह दिया गया है. दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में माना जाएगा.

और पढ़ें: फुटबॉल खिलाड़ी होगा ममता बनर्जी की पार्टी की पार्टी का चुनाव चिह्न... नाम 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस'

अब किस-किस के बीच होगा नंदीग्राम का संग्राम?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, संचिता प्रधान ने नबन्ना में बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया. इस दौरान उनके पति सत्यजीत भी उनके साथ मौजूद थे. नामांकन वापस लेने के बाद नंदीग्राम में मुकाबला अब मुख्य रूप से BJP, कांग्रेस और CPI के उम्मीदवारों के बीच रहेगा. नंदीग्राम सीट से कांग्रेस ने मिलन प्रधान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीआई ने शांति गोपाल गिरि को मैदान में उतारा है. BJP की ओर से हसीरानी रथ चुनाव लड़ रही हैं. ममता गुट ने पिछले हफ्ते ही नंदीग्राम से संचिता प्रधान (डे) और रेजीनगर सीट से रबीउल आलम चौधरी को उम्मीदवार घोषित किया था.

क्यों खाली हुई थी नंदीग्राम की सीट?

नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र छोड़ने के बाद खाली हुई थी. उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने और उसे बरकरार रखने का फैसला किया था. इसी चुनाव में उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था. वहीं, रेजीनगर सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई. इस सीट से ममता गुट ने रबीउल आलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस ने मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी और CPI(M) ने एडवोकेट सैयद असद अली को मैदान में उतारा है. नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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