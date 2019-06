नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी तरह की हिंसा से बचाने के लिए राज्यों से विशेष कानून लाने पर विचार करने को शनिवार को कहा. पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों पर हुए हालिया हमले के मद्देनजर हर्षवर्द्धन ने यह बात कही.

Ministry of Health & Family Welfare: In view of the recent assault on doctors in West Bengal,Health Min,Dr. Harsh Vardhan,today wrote to Chief Ministers of all states & Union Territories drawing their attention for strict action against any person who assaults doctors. (File pic) pic.twitter.com/nukL38iVwb

— ANI (@ANI) June 15, 2019