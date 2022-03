Congress, Jammu & Kashmir: द कश्‍मीर फाइल्‍स (The kashmir Files) फिल्‍म आने के बाद से कश्‍मीर (kashmir), कश्‍मीरी पंडितों के विस्‍थापन के गर्माए मुद्दे के बीच जम्‍मू-कश्‍मीर के महाराजा हरी सिंह के पोते यानि कांग्रेस के सीनियर डॉ. कर्ण सिंह (Sr Congress leader Dr Karan Singh) के पोते विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने पार्टी से इस्‍तीफा दे दिया है. उन्‍होंने अपना इस्‍तीफा कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ कर्ण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्‍तीफे को ट्वीट करके शेयर भी किया है.Also Read - The Kashmir Files: अनुपम खेर की भतीजी वृंदा का खुलासा, क्लाइमैक्स सीन में भाषा सुंबली के साथ रो पड़ी थी पूरी टीम

Vikramaditya Singh, son of Sr Congress leader Dr Karan Singh, tenders his resignation from Congress; tweets “My position on critical issues vis-à-vis J&K which reflect national interests do not align with that of Congress. The party remains disconnected from ground realities.” pic.twitter.com/fjmfvKkFkB

— ANI (@ANI) March 22, 2022