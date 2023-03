H3N2 भी COVID की तरह फैलता है, रहें सावधान, डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताए क्या हैं लक्षण और क्या सावधानी रखें

H3N2, Dr Randeep Guleria, : नई दिल्ली: देश में H3N2 वायरस के मामलों में तेजी को देखते हुए यह वायरल इन्फेक्शन चिंता का कारण बन गया है. आंतरिक चिकित्सा और श्वसन और नींद चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष और चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया (Dr Randeep Guleria) ने कहा कि यह (H3N2) वायरस हर साल इसी दौरान उत्परिवर्तित होता है और बूंदों से फैलता है. अतिसंवेदनशील लोगों को अधिक आसानी से संक्रमण हो जाता है.

डॉ. गुलेरिया ने बुजुर्गों और सह-रुग्णता वाले लोगों को सचेत करते हुए कहा, “तो त्योहारी सीज़न में और हम केवल कोने के आसपास हैं. मैं वास्तव में कहूंगा कि लोगों को होली मनानी चाहिए, लेकिन उन्हें विशेष रूप से बुजुर्गों और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए, जिनके पास सांस की पुरानी बीमारियां, हृदय की समस्याएं, किडनी के रोगी जैसी समस्या या डायलिसिस करवा रहे हैं हैं तो उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने और संपर्क में आने से सावधान रहने की जरूरत है.”

डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा, “वर्तमान में हम इन्फ्लूएंजा के मामलों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं, जो मूल रूप से बुखार, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द और नाक बहने का इतिहास है और यह एक प्रकार का इन्फ्लूएंजा वायरस है, जिसे हम हर साल इस समय के दौरान देखते हैं.लेकिन यह समय के साथ परिवर्तनों वाला एक वायरस है, यह समय के साथ उत्परिवर्तित होता है और जिसे हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं.”