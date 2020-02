नई दिल्ली: द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी का लंबे समय तक हृदय रोग से जूझने के बाद बृहस्पतिवार को निधन हो गया. टेरी के महानिदेशक अजय माथुर ने यह जानकारी दी. वह 79 वर्ष के थे.

Dr. RK Pachauri, Environmentalist & the Founder Director of TERI (The Energy and Resources Institute), has passed away. pic.twitter.com/cbNA7euhBe

— ANI (@ANI) February 13, 2020