एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. डॉ. सुभाष चंद्रा भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं. मंगलवार सुबह डॉ. सुभाष चंद्रा मोतीडूंगरी गणेश मंदिर गए और प्रथम पूज्य दरबार में हाजिरी लगाकर भगवान का आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह नामांकन दाखिल करने पहुंचे. नामांकन दाखिल करने से पहले डॉ. सुभाष चंद्रा ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित राजस्थान भाजपा के अन्य विधायकों से मुलाकात की.Also Read - Accept The Reality Of Life As It Takes Away Half Of Suffering: Dr Subhash Chandra Tells Graduating Students of Mount Litera School