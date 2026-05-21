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100 years of Essel Group: 'चलना ही तेरी नियति, यही कामयाबी का रास्ता है', एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के 10 मोटिवेशनल कोट्स

Motivational Quotes: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्य सभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्रा ने समूह के 100 साल पूरे होने पर कर्मचारियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई खूबसूरत बातें कहीं, जो कामयाबी की चाह रखने वाले हर शख्स को प्रेरित कर सकती हैं.

Published date india.com Published: May 21, 2026 2:18 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
100 years of Essel Group: 'चलना ही तेरी नियति, यही कामयाबी का रास्ता है', एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ सुभाष चंद्रा के 10 मोटिवेशनल कोट्स
(photo credit Zee Media, for representation only)

Motivational Quotes: एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्य सभा सदस्य डॉ सुभाष चंद्रा ने गुरुवार को समूह के 100 साल पूरे होने पर हजारों कर्मचारियों को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने महज कुछ मिनटों में कंपनी की एक सदी की कामयाबी की कहानी सुनाई और कर्मचारियों के सवालों के जवाब भी दिए. डॉ सुभाष चंद्रा के इस संबोधन में कई ऐसे रोचक बातें निकल कर आयीं, जो किसी भी शख्स के जीवन को कामयाब बना सकती है. आइये जानते हैं इस संबोधन में कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल कोट्स से रूबरू होते हैं.

ये भी पढ़िए- ये अगले 100 साल की सफलता की शुरुआत, इतिहास जानें और भविष्य का रास्ता बनाएं, एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे होने पर बोले चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा

  1. चलना ही तेरी नियति-यही कामयाबी का रास्ता है
  2.  वर्तमान में जो जिए सो जीना आ जाए
  3. विश्वास से सफलता का चेन रिएक्शन शुरू होता है
  4. सफलता का जश्न मनाएं और नई सफलता का रास्ता
  5. हम किसी की जिंदगी बेहतर करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी बेहतर होती है
  6. विपश्यना हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है
  7. एआई एक दिन हमारी हर समस्या खत्म कर देगा
  8. विश्वास, दोस्ती और रिश्ते बिजनेस को बड़ा बनाते हैं-विश्वास से आप ऊंचे पहाड़ों को लांघ सकते हैं
  9. हमें सारे समस्याओं का हल अपने भीतर खोजना चाहिए
  10. आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करें

डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि एस्सेल ग्रुप की एक सदी की जर्नी में हमने सीखा कि लोगों पर विश्वास से विश्वास का एक चेन रिएक्शन शुरू होता है. जब हम किसी शख्स की जिंदगी बेहतर करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी अपने आप बेहतर होती है. यह एस्सेल ग्रुप की कहानी है.

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी ग्रुप की इस सफलता को अगले 100 साल तक आगे ले जाएं. आप पुरानी सफलता का जश्न मनाएं और साथ ही नई सफलता को हासिल करें. हम 24 घंटे, हफ्ते के सात दिन और साल के 365 दिन आगे बढ़ेंगे.

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डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमेशा चलते रहना ही कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है. इस मौके पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें चरइवेती-चरइवेती… की सीख दी गई. चरइवेती-चरइवेती का अर्थ है कभी रुकना नहीं है.

ये भी पढ़िए- एस्‍सेल ग्रुप के 100 साल: लोगों पर विश्‍वास, सफलता का चेन रिएक्‍शन और चरैवेति फॉर्मूला… डॉ सुभाष चंद्रा ने मिनटों में सुनाई पूरी सदी की कहानी

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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