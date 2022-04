नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉ राजीव कुमार ने आज अपना पद छोड़ दिया और उनके पद छोड़ते ही डॉ सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.Also Read - जम्‍मू आतंकी हमला: अगर आतंकवादी सफल हो जाते तो सुरक्षाबलों को भारी नुकसान होता

Dr Suman K Bery appointed as Vice-Chairman of the NITI Aayog after Dr Rajiv Kumar stepped down from his post. pic.twitter.com/6vQ9HWUSNJ

— ANI (@ANI) April 22, 2022