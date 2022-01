भारत सरकार ने डॉ वी अनंत नागेश्वरन (Dr V. Anantha Nageswaran) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry ) के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA ) के रूप में नियुक्त किया है. इसके बाद डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने चीफ फाइनेंशि‍यल एडवाइज के तौर पर (Chief Economic Advisor) वित्‍त मंत्रालय में आज अपना कार्यभार संभाल लिया है. वित्‍त मंत्रालय में अहम पद पर यह नियुक्ति इस वित्‍तीय सत्र का बजट पेश करने से ठीक पहले की गई है. बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2019 में, उन्हें दो साल की अवधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था.Also Read - 7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी के वेतन के साथ मिलेंगे 4500 रुपये एक्सट्रा, चेक करें डिटेल्स

Prior to this appointment, Dr. Nageswaran has worked as a writer, author, teacher and consultant. He has taught at several business schools and institutes of management in India and in Singapore and has published extensively: Ministry of Finance

— ANI (@ANI) January 28, 2022