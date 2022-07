भुवनेश्वर: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जब शुक्रवार को अपने गृहराज्य ओडिशा पहुंचीं तो उनका शानदार स्वागत किया गया, जिससे वह भावुक हो गईं. मुर्मू ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी उम्मीदवारी के समर्थन की घोषणा कर ‘राखी’ का वादा निभाया.Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: यशवंत सिन्हा यूपी पहुंचे, कहा- अगर राष्ट्रपति बना तो संविधान के प्रति जवाबदेह रहूंगा

मुर्मू ने विधानसभा परिसर में बीजू जनता दल के विधायकों और सांसदों के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'मैंने सुभद्रा (बहन) की तरह जगन्नाथ (पटनायक) की कलाई में राखी बांधी थी. बहन के कुछ मांगने से पहले, भाई ने उसे समर्थन देने की घोषणा कर दी."

मुर्मू ने कहा, ओडिशा की इस बेटी के प्रति उनके (पटनायक) व्यवहार के लिए मैं उनकी ऋणी रहूंगी. मुर्मू (64) ने कहा कि वह ओडिशा विधानसभा में दो बार चुन कर आई थीं. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विधायक उनके भाई और बहन की तरह हैं.

Odisha CM Naveen Patnaik had lunch with Droupadi Murmu, NDA’s candidate for the Presidential election, at the former’s residence in Bhubaneswar pic.twitter.com/jp3YgDBnfy

