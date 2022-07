एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मदीवार द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत चुकी हैं. 18 जुलाई 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद आज यानी बुधवार 21 जुलाई को हुई मतगणना में द्रौपदी मुर्मू को कुल 5 लाख, 77 हजार, 777 मूल्य के वोट मिले. जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल 2 लाख, 61 हजार, 62 मूल्य के वोट मिले. चुनाव में जीत मिलने से बहुत पहले ही जब द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी बढ़त ले ली थी, तभी से दिल्ली स्थित उनके आवास और भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल तैयार होने लगा था. चुनाव में जीत के बाद अब उनके लिए बधाई संदेशों का तांता लग गया है.Also Read - President Draupadi Murmu: मयूरभंज के पिछड़े गाँव की एक आदिवासी महिला ऐसे पहुंची भारत के राष्ट्रपति पद तक

द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने पर सबसे पहले बधाई देने वालों में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी रहे. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'राष्ट्रपति चुनाव 2022 में जीत मिलने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई. हर भारतीय यह आशा करता है कि द्रौपदी मुर्मू बिना भय अथवा पक्षपात के 'संविधान की संरक्षक' के तौर पर कार्य करेंगी. '

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिलने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने उनके घर पहुंचे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और लिखा, ‘भारत ने इतिहास बना दिया है. ऐसे समय में जब देश की 1.3 अरब जनसंख्या आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उसी समय भारत की बेटी जो आदिवासी समाज से आती है और पूर्वी भारत के दूरदराज के इलाके में जन्मी हैं, आज वह देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं. इस अवसर पर द्रौपदी जी को बधाई.’

India scripts history. At a time when 1.3 billion Indians are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav, a daughter of India hailing from a tribal community born in a remote part of eastern India has been elected our President!

Congratulations to Smt. Droupadi Murmu Ji on this feat.

