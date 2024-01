DRDO ने नई पीढ़ी की Akash मिसाइल का सफल टेस्ट किया, दुश्मन के दांत खट्टे करेगी Akash-NG मिसाइल

भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO) ने आकाश मिसाइल की नई जेनरशन का आज यानी शुक्रवार 12 जनवरी को सफल परीक्षण किया. इस टेस्ट को ओडिशा तट पर मौजूद इंटीग्रेटिड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अंजाम दिया गया. नई पीढ़ी की आकाश-एनजी मिसाइल का यह टेस्ट सफल रहा. मिसाइल में लो ऑल्टीट्यूड में बड़ी ही तेज गति से जा रहे अपने टार्गेट पर अचूक निशाना लगाया.

DRDO ने बताया कि इस टेस्ट के दौरान नई पीढ़ी की इस आकाश-एनजी मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया. इस तरह से आकाश मिसाइल ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की. भारत लगातार रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है. भारतीय सेनाओं के पास DRDO द्वारा बनाई कई कई मिसाइलें हैं, जिनका वह युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकती हैं.

#WATCH | India's DRDO conducted a successful flight test of the New Generation AKASH (AKASH-NG) missile today. The test was conducted at AM from the Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha against a high-speed unmanned aerial target at very low altitude. During… pic.twitter.com/LVr3ly0hEk

