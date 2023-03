DRDO ने 'वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम' मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया, देखें वीडियो

Very Short Range Air Defence System, SHORADS, missile: डीआरडीओ (DRDO) द्वारा विकसित ‘वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम’ Very Short Range Air Defence System (VSHORADS) का आज मंगलवार को उड़ीसा के तट से उड़ान परीक्षण किया गया है. इसका यह वीडियो सामने आया है.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल के लगातार दो सफल उड़ान परीक्षण किए.

#WATCH | Flight test of DRDO-developed ‘Very Short Range Air Defence System’ conducted off the coast of Odisha. pic.twitter.com/mtnDoMaw2O — ANI (@ANI) March 14, 2023

उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ ग्राउंड-बेस्ड मैन पोर्टेबल लॉन्चर (ground-based man portable launcher) से उड़ान परीक्षण किए गए, विमान के पास आने और पीछे हटने की नकल की गई. मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है.