DRDO-developed indigenous Howitzer Advanced Towed Artillery Gun System test-firing at the Balasore firing range in Odisha: भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है. DRDO द्वारा विकसित एटीएजीएस (Towed Artillery Gun System) ओडिशा के बालासोर परीक्षण-फायरिंग रेंज में हॉवित्जर तोप से फायरिंग करके टेस्‍ट किया है. यह दुनिया की सबसे अच्‍छी तोपों में से एक है.



DRDO की ATAGS परियोजना निदेशक शैलेन्द्र गाडे ने कहा, “यह दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है, कोई अन्य देश ऐसी तोप प्रणाली विकसित करने में सक्षम नहीं है,”

ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ के सीनियर अधिकारी अनिल मोरगोकर ने बताया कि इस तोप को डिजाइन किया गया था और तीन साल के भीतर परीक्षण के लिए रखा गया था. जल्द ही, इस बंदूक को PSQR परीक्षणों के अधीन किया जाएगा. हम उम्मीद कर रहे हैं कि तोपखाने सिस्टम की श्रेणी में भारत के पास सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

This gun was designed and put to test within three years. Soon, this gun will be subjected to PSQR trials. We are hoping India will have the biggest achievement in the class of artillery gun system: Anil Morgaokar, DRDO, at Balasore, Odisha https://t.co/zIBMUVpznz pic.twitter.com/5iqDbysde6

