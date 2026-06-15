रडार को चकमा, दुश्मन के दिल पर हमला! भारत के इस 'ब्रह्मास्त्र' ने बढ़ाई पाकिस्तान-चीन की बेचैनी

LRLACM ऐसी क्रूज मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी के जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए बनाया जाता है. ये 1000km दूर बने दुश्मन के ठिकानों पर भी अटैक कर सकती है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 15, 2026, 8:57 PM IST
रडार को चकमा, दुश्मन के दिल पर हमला! भारत के इस 'ब्रह्मास्त्र' ने बढ़ाई पाकिस्तान-चीन की बेचैनी

आसमान में भारत की ताकत कुछ और बढ़ गई है. भारत ने सोमवार (15 जून 2026) को स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) की सफल टेस्टिंग की. रक्षा मंत्रालय के R&D विंग DRDO (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) ने ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया. इस दौरान LRLACM ने अपने सभी मिशन सफलतापूर्वक हासिल किए. इस मिसाइल ने पाकिस्तान-चीन की बेचैनी बढ़ा दी है.

LRLACM क्या है?

क्रूज मिसाइल जेट इंजन से चलती है. कम ऊंचाई पर उड़ती है और रास्ता बदल सकती है. LRLACM ऐसी क्रूज मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी के जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए बनाया जाता है. ये 1000km दूर बने दुश्मन के ठिकानों पर भी अटैक कर सकती है.

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इसे किसने डेवलप किया?

LRLACM पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डेवलप की गई है. इसे DRDO की लैब और भारतीय साझेदारों ने डेवलप किया है. बेंगलुरु में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADE) इस प्रोजेक्ट की नोडल लैब है.

LRLACM कितना खतरनाक?

  • LRLACM लंबी दूरी तक मार कर सकती है.
  • ये जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल सकती है.
  • ये जमीन पर बने टारगेट को निशाना बना सकती है.
  • ये मिसाइल GPS, INS और दूसरे नेविगेशन सिस्टम से डायरेक्शन लेती है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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