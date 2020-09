नई दिल्ली: भारतीय वैज्ञानिकों ने सोमवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मेड-इन-इंडिया हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया. वैज्ञानिकों की इस कामयाबी को ‘आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि’ माना जा रहा है. दरअसल डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा तट के पास डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक एचएसटीडीवी यानी हाइपर टेक्नॉलिटी डेमॉन्सट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है. इस परीक्षण के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास यह तकनीक है. Also Read - तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री जनरल आमिर हतामी से राजनाथ सिंह ने की मुलाकात, ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी. सके साथ ही उन्होंने कहा कि डीआरडीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जुटा है. Also Read - मास्को से तेहरान रवाना हुए राजनाथ सिंह, ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमिर हातमी से करेंगे मुलाकात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, ‘डीआरडीओ ने आज स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. यह औद्योगिक जगत के साथ अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक वाहनों के निर्माण का रास्ता खोलने वाला है.’ Also Read - राजनाथ सिंह से बैठक के बाद चीन का बयान- तनाव के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार, कहा- 'हम अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ सकते'

#WATCH DRDO‘s successful demonstration of the Hypersonic air-breathing scramjet technology with the flight test of Hypersonic Technology Demonstration Vehicle, at 1103 hours today from Dr. APJ Abdul Kalam Launch Complex at Wheeler Island, off the coast of Odisha pic.twitter.com/aC1phjusDH

