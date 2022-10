Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में समुद्र तट पर मानवरहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया गया. इस नाव को DRDO ने विकसित किया है. अभी इस नाव का नाम नहीं दिया गया है. डीआरडीओ के निदेशक पीएम नाइक ने बताया कि हथियारों से लैस नाव को रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित किया गया. इसका इस्तेमाल समुद्री सीमा की निगरानी और दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए आसानी से किया जा सकता है. पीएम नाइक ने कहा कि यह नाव टोही और गश्त के लिए उपयोगी है. किसी भी आपात स्थिति में नाव पर हथियार भी लगाया जाता है.उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में भामा आस्केड बांध में अपनी टीम का विश्वास स्तर बनाने के लिए इसका परीक्षण कर रहे हैं.Also Read - मुकेश अंबानी फैमिली, रिलायंस अस्पताल और 'एंटीलिया' को बम से उड़ाने की धमकी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके दी: RIL प्रवक्ता

डीआरडीओ के ग्रुप निदेशक ने कहा कि नाव की परीक्षण के दौरान इसमें कोई भी सवार नहीं था. नाव का इस्तेमाल दुश्मनों की निगरानी और उन पर हमला करने के लिए किया जा सकेगा. Also Read - RSS प्रमुख भागवत का बयान, अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं, संगठित हिंदू से न कभी किसी को खतरा हुआ और न कभी होगा

This boat is useful for reconnaissance & patrolling… Weapon is also mounted on the boat in case of any insurgence. We are currently testing this at Bhama Askhed Dam to build the confidence level of our team: Group Director PM Naik, Research & Development Establishment, DRDO pic.twitter.com/z89aDWazjm

