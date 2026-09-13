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खूब गरजेंगे स्वदेशी हथियार... पश्चिम बंगाल में बनेगी DRDO की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज, क्या है लोकेशन?

DRDO Testing Range: डीआरडीओ नई मिसाइल और हथियार टेस्टिंग रेंज पूर्वी मेदिनीपुर के जुनपुर तटीय गांव में बनाने जा रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 13, 2026, 6:54 AM IST
खूब गरजेंगे स्वदेशी हथियार... पश्चिम बंगाल में बनेगी DRDO की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज, क्या है लोकेशन?
जुनपुर में प्रस्तावित टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर साइट्स और आंध्र में प्रस्तावित टेस्टिंग सेंटर के बाद डीआरडीओ के लिए तीसरा बड़ा केंद्र होगा. (photo credit, IANS)

DRDO Testing Range: डीआरडीओ (DRDO) ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कमर कस ली है. डीआरडीओ पश्चिम बंगाल में एक और हथियार और मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाने जा रहा है. पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है.

कहां बनेगी डीआरडीओ टेस्टिंग रेंज?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, डीआरडीओ नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले के जुनपुर तटीय गांव में बनाने जा रहा है.

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दो साल पुरानी योजना

अप्रैल 2024 में, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में अपनी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज के साथ-साथ पूर्वी मेदिनीपुर तट पर एक टेस्टिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालाँकि, उस समय की टीएमसी सरकार ने इसके लिए ज़मीन नहीं दी थी.

क्या बोले सीएम

सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन उस समय सत्ताधारी टीएमसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया. मैंने इसे मंजूरी दे दी है. यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा.जुनपुर में प्रस्तावित टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर साइट्स और आंध्र में प्रस्तावित टेस्टिंग सेंटर के बाद डीआरडीओ के लिए तीसरा बड़ा केंद्र होगा.

  • भारत के पास एक मिसाइल टेस्टिंग सुविधा है
  • इसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहते हैं
  • यह ओडिशा में दो लॉन्च कॉम्प्लेक्स से काम करती है
  • पहला, चांदीपुर-ऑन-सी में लॉन्च कॉम्प्लेक्स-III
  • दूसरा, ओडिशा तट के पास लॉन्च कॉम्प्लेक्स-IV

रूस ने भारत को दिया सुखोई इंजन का ऑफर

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को सुखोई इंजन ऑफर दिया है. रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) हेमंत महाजन ने वायुसेना के लिए बड़ा लाभ बताया हैं. हालांकि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे पर सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी है. हेमंत महाजन ने कहा, पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने रक्षा सहयोग को लेकर अहम पेशकश की है. उन्होंने सुखोई विमानों के लिए नए इंजन की पेशकश की है. भारतीय वायुसेना के बेड़े को देखें तो उसमें सुखोई, जगुआर, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, लेकिन सुखोई सबसे आधुनिक विमानों में से एक है और वायुसेना के कुल बेड़े का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है. रूस की यह पेशकश सुखोई के लिए ज्यादा ताकतवर इंजन की है, जो मौजूदा इंजनों की तुलना में 7 प्रतिशत सस्ता भी है और इससे सुखोई विमान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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