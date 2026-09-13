खूब गरजेंगे स्वदेशी हथियार... पश्चिम बंगाल में बनेगी DRDO की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज, क्या है लोकेशन?

DRDO Testing Range: डीआरडीओ (DRDO) ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कमर कस ली है. डीआरडीओ पश्चिम बंगाल में एक और हथियार और मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाने जा रहा है. पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, डीआरडीओ नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले के जुनपुर तटीय गांव में बनाने जा रहा है.
अप्रैल 2024 में, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में अपनी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज के साथ-साथ पूर्वी मेदिनीपुर तट पर एक टेस्टिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालाँकि, उस समय की टीएमसी सरकार ने इसके लिए ज़मीन नहीं दी थी.
सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक पत्र भेजा था, लेकिन उस समय सत्ताधारी टीएमसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया. मैंने इसे मंजूरी दे दी है. यह पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा.जुनपुर में प्रस्तावित टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर साइट्स और आंध्र में प्रस्तावित टेस्टिंग सेंटर के बाद डीआरडीओ के लिए तीसरा बड़ा केंद्र होगा.
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को सुखोई इंजन ऑफर दिया है. रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) हेमंत महाजन ने वायुसेना के लिए बड़ा लाभ बताया हैं. हालांकि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे पर सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी है. हेमंत महाजन ने कहा, पुतिन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने रक्षा सहयोग को लेकर अहम पेशकश की है. उन्होंने सुखोई विमानों के लिए नए इंजन की पेशकश की है. भारतीय वायुसेना के बेड़े को देखें तो उसमें सुखोई, जगुआर, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं, लेकिन सुखोई सबसे आधुनिक विमानों में से एक है और वायुसेना के कुल बेड़े का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है. रूस की यह पेशकश सुखोई के लिए ज्यादा ताकतवर इंजन की है, जो मौजूदा इंजनों की तुलना में 7 प्रतिशत सस्ता भी है और इससे सुखोई विमान की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें